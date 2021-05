Elodie, il balletto supersexy in sala prove: micro tutù e lato B da urlo. Fan in delirio: «Dea». Spunta il commento di Belen

Elodie , il balletto supersexy in sala prove: micro tutù, tacchi e lato B da urlo. Fan in delirio: «Dea». E spunta il commento di Belen. Pochi minuti fa, la cantante romana ha postato sul suo profilo Instagram un filmato che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Elodie è in sala prove e sta provando una coreografia con il suo insegnante. Ma il micro outfit e i passi sensuali fanno impazzire i fan.

Nel filmato, Elodie si muove sinuosa come una vera popstar. Il micro tutù e i tacchi a spillo, poi, mettono in venidenza le sue curve e gambe da urlo. Immediati i commenti dei fan: «Esplosiva, sei una dea». E ancora: «Sei stupenda, ho visto il video 87 volte!».

Tra i post, anche i complimenti di tanti vip. «Ma io ti adoro», scrive Belen. Stash invece cita l'insegnante Alessandra Celentano di Amici: «Il mondo della danza sa?». Neanche a dirlo, è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 13:58

