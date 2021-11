Elodie, il bacio appassionato a Davide Rossi e l'addio a Marracash

Elodie e Davide Rossi, la love story è confermata. Elodie ritrova l’amore con l'ex modello e marketing manager di Armani dopo la fine della relazione col rapper Marracash.

Elodie e il bacio con Davide Rossi (Foto: Instagram @Chi)

Elodie, bacio appassionato a Davide Rossi e addio a Marracash

Confermata la relazione di Elodie con Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani, e la contestuale fine dell’amore col rapper Marracash. Da tempo si parlava del nuovo amore della cantante, ma non c'era certezza dato che l’inedita coppia era già stata sorpresa nella notte milanese in atteggiamenti complici, ma senza mai lasciarsi andare a gesti romantici.

Elodie (Instagram)

Stavolta però “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è riuscito a sorprendere Elodie e Davide Rossi mentre si scambiano un appassionato bacio in macchina, parcheggiati davanti all’aeroporto di Linate. La cantante è infatti poi partita per la Puglia, dove debutterà sul grande schermo come attrice nel film “Ti mangio il cuore”.

