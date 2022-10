Elodie e Andrea Iannone, la prima foto insieme sui social: vacanza d'amore a Madrid

Elodie e Andrea Iannone fanno ormai coppia fissa. La cantante e il pilota, ex di Belen Rodriguez, non hanno più bisogno di nascondersi e a confermare la loro relazione sono i due stessi innamorati. Dopo la fuga romantica in bicicletta di alcuni giorni fa, che li vedeva insieme tra alberi e colline, ieri sera, la cantante ha condiviso su Instagram uno scatto che ritrae la coppia insieme per la prima volta. Sguardi sereni ed occhi innamorati, Elodie e Andrea stanno vivendo la loro love story a Madrid.

La storia su Instagram

La storia nata tra la cantante di Un bagno a mezzanotte e il campione di motociclismo scorre a gonfie vele. Si sospettava da tempo che tra i due fosse nato del tenero, e a confermarlo sono i due fidanzati che hanno deciso di uscire allo scoperto mostrandosi in teneri atteggiamenti sia dai paparazzi che sui social. Dopo la relazione con Marracash durata due anni, Elodie sembra aver trovato la serenità insieme all'ex di Belen.

I due si trovano ora insieme a Madrid e ieri sera hanno condiviso la prima foto insieme. Lo scatto immortala Elodie e Iannone in un tenero abbraccio. Hanno trascrso la serata in un pub nel centro della città spagnola insieme ad altri amici che hanno immortalato il momento sui social.

