Elodie e Andrea Iannone, scoppia la passione: il primo bacio in pubblico

Tra Elodie e Andrea Iannone è scoppiata la passione, in centro tra le strade di Milano. I due sono stati fotografati dal settimanale Oggi, che non ha potuto fare a meno di evidenziare quanto tra la coppia ci sia una passione irrefrenabile, esplosa in un romantico bacio... il primo in pubblico.

Elodie e Andrea Iannone, la prima foto insieme sui social: vacanza d'amore a Madrid

Elodie e Andrea Iannone, fuga d'amore in bici con imprevisto: «Mi fa male il c***o»

Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Elodie: non conosce Andrea Iannone?.

Le foto sul settimanale Oggi

Le foto del settimanale Oggi

Elodie e Andrea non si nascondono più: i due ormai fanno coppia fissa e a confermarlo, oltre alle foto sul settimanale Oggi, ci sono le storie pubblicate su Instagram dalla cantante. Prima la passeggiata romantica in bici e poi la fuga d'amore a Madrid, insomma la passione tra i due ormai è confermata, ed è più accesa che mai.

Elodie, da sempre riservata sulla sua vita privata, ha deciso di lasciarsi andare e ha baciato il suo cavaliere in pubblico, sotto gli occhi dei paparazzi. Prima qualche parola dolce sussurrata all'orecchio e poi l'ex fidanzata di Marracash regala all'ex pilota un romantico bacio sulle labbra. Lui ricambia, ma lo sguardo è distratto dall'obiettivo del fotografo.

Il settimanale Oggi a corredo della foto scrive: «Più che Ti mangio il cuore, titolo del film con Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire: «Ti mangio tutto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA