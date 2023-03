Elodie, nude look per la serata speciale con Andrea Iannone: underboob e fianchi in vista

di Redazione Web

Elodie sempre più sexy. La cantante e attrice è tornata sui social per stupire i fan con un look decisamente infuocato che ha lasciato poco all'immaginazione.

Non tutti hanno ben in mente il cambiamento di stile di Elodie: partita con un taglio di capelli cortissimo e tinta rosa ad Amici, fino ad arrivare a un hair look (ma non solo) decisamente più hot e sopra le righe. Lo ha confermato durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo indossando abiti dalle maxi trasparenze e lo dimostra ogni giorno attraverso i suoi canali social, dove la cantante non smette mai di stupire i follower.

Elodie, il look nudo mostrato sui social

Elodie ha condiviso su Instagram una carrellata di foto per celebrare i sette mesi d'amore con Andrea Iannone. La cantante e il pilota di MotoGP sono più innamorati che mai, e il regalo di fidanzamento che Elodie ha ricevuto dal suo cavaliere lo confermerebbe. L'ex fidanzato di Belen ha ben pensato di regalare alla sua fidanzata (i due ormai fanno coppia fissa da un po' di mesi) un'automobile.

Il post su Instagram

«Elvira & Tony, Mickey & Mallory», ha scritto Elodie a corredo degli scatti, paragonando le sue foto in compagnia con Iannone a due coppie note del mondo del cinema.

A non passare inosservata, tuttavia, è stata la copertina del post. Con un look total black Elodie ha attirato l'attenzione del suo pubblico: abito nudo con sideboob e fianchi totalmente in vista, scollo americana e gonna lunga fino ai piedi. Per rendere il look ancora più elegante la cantante ha optato per dei gioielli appariscenti come una collana a girocollo fatta di perle.

Insomma, parola d'ordine di Elodie? Decisamente sensualità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Marzo 2023, 16:18

