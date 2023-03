Elly Schlein, le prime foto della fidanzata: «Si chiama Paola, cercano casa insieme a Roma»

di Redazione Web

Sono passati ormai diversi anni dal coming out di Elly Schlein, neosegretaria del Pd eletta con le Primarie. Ma il volto della compagna della attuale vicepresidente dell'Emilia Romagna, così come la sua identità, erano sempre rimasti nel mistero. Ora invece il settimanale Diva e Donna apre uno squarcio su questo giallo, con tanto di foto delle due ragazze insieme.

Elly Schlein da Cattelan: «Favorevole a legalizzare le droghe leggere. Tifavo per il Milan, ma poi...»

Famiglie Arcobaleno, in 10mila in piazza a Milano: applausi e cori per Elly Schlein

Elly Schlein, chi è la compagna Paola

La donna, scrive il Corriere della Sera, si chiama Paola e sarebbe una ragazza molto riservata, così come la Schlein, che sulla sua vita privata ha sempre mantenuto un certo riserbo. Nelle foto si vedono le due insieme in auto, e in un altro scatto la compagna di Elly che fa passeggiare il cagnolino. Secondo quanto rivela poi Il Messaggero, le due starebbero cercando casa insieme a Roma.



Le immagini - sul settimanale in edicola domani - sarebbero state scattate tra Livorno e Firenze: sulla questione però c'è un piccolo giallo, dato che le due entrano separate in stazione a Firenze e prendono poi il treno per Bologna in vagoni diversi. Per ora, dunque, nessuna certezza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA