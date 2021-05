Elliot Page, la foto in piscina dopo l'intervento: «Primi pantaloncini da bagno di un giovane trans»

Elliot Page mostra sul social la sua prima foto dopo l'intervento di rimozione del seno. Eliott Page, star di Hollywood protagonista in film come Juno, Inception e l’acclamata serie tv Umbrella Academy ha condiviso uno scatto dopo l’intervento in cui indossa il suoi “primi pantaloncini da bagno di un giovane trans”.

Elliot Page, la foto in piscina dopo l'intevento

A dicembre del 2020 Elliot Page, al tempo ancora conosciuto come Ellen, attraverso i social aveva fatto coming out: “Ciao amici – aveva scritto su Twitter - voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot”.

La sua trasformazione fisica è in atto e l’attore, a fianco dello scatto che lo vede mettere in mostra i suoi addominali a bordo piscina, ha sfoggiato anche il suo “primo costume trans”, come scritto nella didascalia in cui aggiunge gli hashtag “trans è bello e “Gioia trans”.

Elliot Page nel 2008 ha sposato in gran segreto la coreografa Emma Portner, con cui poi si è separato dopo tre anni di relazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 17:58

