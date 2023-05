Elizabeth Hurley in bikini a 57 anni, lʼattrice posa davanti allo specchio. E i social si infiammano: «Una ventenne»

di Redazione web

Elizabeth Hurley a 57 anni infiamma letteralmente i social dopo aver postato sul proprio profilo Instagram foto che la ritraggono in pose sexy per la promozione della sua linea di costumi da bagno. I suoi due milioni e mezzo di follower si sono scatenati, facendo rimbalzare su tutto il web commenti entusiastici. «Sembri una ventenne», scrivono molti utenti. E lei, ammiccante: «Sapevate che avevo una gemella?».

Elizabeth Hurley, chi è

Hurley è nata a Basingstoke, 10 giugno 1965. Il padre Roy Leonard Hurley è un maggiore del British Army, mentre la madre Angela May Titt è un'insegnante di scuola elementare. Durante la sua carriera di attrice, ha lavorato anche come modella, produttrice ed ha lanciato anche una sua linea di costumi da bagno e abiti da mare. L'attrice è stata sposata con l'attore Hugh Grant per tredici anni, dal 1987 al 2000. Ma nel '95 il loro matrimonio è finito al centro dei media dopo l'arresto di Grant accusato di aver avuto un rapporto sessuale in un luogo pubblico con una prostituta.

Amori e i dissidi

Famosa anche l'accesa disputa tra la Hurley e l'allora fidanzato Steve Bing in merito ad una gravidanza.

