Elisabetta Gregoraci, vacanze con Flavio Briatore: «Abbiamo un equilibrio anomalo, ma funziona»

Fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore un riavvicinamento inaspettato. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, separati da tempo, hanno trascorso insieme le vacanze di Natale a Malindi: «Il nostro – ha spiegato la showgirl – è un equilibrio anomalo, ma funziona».

Leggi anche > Meglio camminare di più o più velocemente? Ecco la risposta

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Elisabetta Gregoraci, vacanze con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme. I due sono stati sorpresi dal settimanale "Oggi" mentre trascorrevano insieme le vacanze di Natale a Malindi, in Kenia: «C’è chi dice che siamo tornati insieme? – ha fatto sapere l’ex gieffina - Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo (…) Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così».

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Elisabetta Gregoraci è poi tornata sul gossip del presunto contratto matrimoniale con l’ex marito che le impedirebbe di farsi paparazzare a fianco di altri uomini: «Una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?". Anche perché gli pasimenti per labella conduttrice di certo non mancano: «Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA