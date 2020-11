Elisabetta Gregoraci è reclusa al Grande Fratello Vip e Taylor Mega racconta il loro primo incontro, che non sembra essere andato per il meglio. Secondo i il racconto di Taylor Mega infatti Elisabetta Gregoraci, grande protagonista nel reality condotto da Alfonso Signorini, le avrebbe gridato contro nella hall di un albergo.

Taylor ha raccontato l’accaduto ospite di “Live – non è la D’Urso”. Lei era in un albergo e stava per portare fuori il suo cagnolino, quando è avvenuto l’incontro: “Non la conoscevo – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso - ero in un hotel a Milano, io non sapevo chi fosse e lei si era messa ad urlarmi contro nella hall dell’albergo”.

La causa sarebbe stata un passata relazione fra Flavio Briatore, allora marito della Gregoraci, e l’nfluencer: “E’ passato molto tempo e non ricordo le con precisione le parole, ma diceva: “C’è anche la tua ex!“, rivolgendosi a Flavio Briatore. Tra di noi c’è stato un flirt, ma si sapeva perchè è uscito su tutti i giornali. Non la conoscevo e lei si è messa ad urlarmi contro, in maniera volgare, di mattina…”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 16:49

