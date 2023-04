Elisabetta Gregoraci lontana da Briatore: single e sexy per lo shooting a Ostia FOTO

di Redazione Web

«Con Flavio Briatore sempre intorno, difficile trovare l'amore». Elisabetta Gregoraci, qualche giorno fa in un'intervista a Domenica In, aveva ironizzato sulle sue recenti difficoltà nel riuscire a trovare un nuovo compagno, per via della presenza costante nella sua vita dell'imprenditore, da cui è separata da qualche tempo ma che è pur sempre il padre di suo figlio Nathan Falco.

Nello scatto che vi mostriamo invece Elisabetta è sola, lontana da Briatore, e più sexy che mai: la showgirl posa per un fotografo che sceglie la speciale location dello Shilling di Ostia, lontani da occhi indiscreti, per ritrarre la Gregoraci in una mise particolarmente bollente. Appena un cardigan a coprire le sue forme, sempre eccezionali nonostante non abbia più vent'anni ma 43: l'orologio per lei sembra essersi fermato, anzi col passare degli anni sembra sempre migliorare, come un buon vino.

