Elisabetta Gregoraci in giro per Monaco: «Ho dormito fino a tardi, succede anche a voi?». Nathan Falco in relax sul divano

Elisabetta Gregoraci, in giro a Montecarlo, ha pubblicato due nuove storie Instagram in cui con tanto di occhiali da sole e capelli che ondeggiano al vento spiega ai suoi follower: «Buongiorno a tutti, voi come state? Spero che vada tutto bene, io sto passeggiando per Monaco e sto facendo delle cosine che dovevo fare ma oggi mi è successa una cosa stranissima: ho dormito fino a tardi e non capitava da tempo, si vede che avevo bisogno di recuperare».

Elisabetta Gregoraci a spasso per Monaco

«È anche vero che sono andata a letto tardissimo ieri sera perché io la notte veramente faccio qualsiasi cosa...

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

Nelle sue storie Instagram, Elisabetta Gregoraci posta anche il figlio Nathan Falco - che il 18 marzo scorso ha spento 14 candeline - che sdraiato sul letto è impegnato a guardare quello che sembra un film. La conduttrice commenta così: «Il mio gigante», aggiungendo l'emoticon di un cuore rosso.

