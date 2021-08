Elisabetta Gregoraci e il grande party per la nonna che compie 100 anni: «Che traguardo bellissimo!»

Elisabetta Gregoraci festeggia i 100 anni della nonna. Elisabetta Gregoraci approfitta delle vacanze e torna nel paese in cui è nata, a Soverato, in provincia di Catanzaro, per festeggiare in famiglia il compleanno della nonna: «Sono 100.. – ha scritto sul social - Che traguardo bellissimo»

Elisabetta Gregoraci, grande party per la nonna che compie 100 anni

Elisabetta Gregoraci approfitta delle vacanze estive e torna in Catanzaro, a Soverato, per partecipare ai festeggiamenti per i 100 anni della nonna, che si chiama Elisabetta come lei. Nelle stories la showgirl, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, aveva avvertito i follower: «Sono felicissima perché sono qui a Soverato, la mia terra dove sono nata, dove ho vissuto, dove ho le mie origini (…) Vado a festeggiare la nonna Elisabetta che oggi compie 100 anni».

Durante il party Elisabetta Gregoraci ha condiviso delle immagine e soprattutto un post celebrativo, che la vede accanto alla nonna mentre spegne le candeline sulle tre torte presenti sul tavolo: «Tantissimi auguri nonnina mia – ha scritto sul social - sono 100.. Che traguardo bellissimo..che Dio ti benedica sempre, la tua Eli❤ Ti amo tanto».

Continuano comunque le vacanze per Elisabetta Gregoraci dopo la prova da conduttrice nel programma musicale “Battiti Live”. Solo qualche giorno fa la showgirl era al mare in barca col figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, cosa che aveva fatto pensare a un ritorno di fiamma fra l’ex gieffina e l’imprenditore.

