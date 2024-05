Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, la dedica social: «Grazie per quello che ogni giorno scopriamo insieme»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci ama infinitamente suo figlio Nathan Falco che lo scorso 18 marzo ha spento 14 candeline. Il figlio della showgirl e di Flavio Briatore è sotto i riflettori dal suo primo vagito e continua ad esserlo soprattutto per le attenzioni di Elisabetta. La showgirl infatti, quando non è impegnata con il lavoro o in televisione, condivide spesso i momenti più dolci, quelli che rendono felice la sua vita familiare.

Ma ora Elisabetta Gregoraci è andata oltre l'amore e l'ammirazione per Nathan: in una toccante dedica social, la showgirl ha poeticamente raccontato quanto suo figlio abbia cambiato la sua vita. E naturalmente ha scelto di farlo proprio nel giorno della festa per la mamma.

La dedica al figlio

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto che ritrae baby Nathan nelle sue Instagram stories. «Grazie per avermi reso mamma - ha scritto la showgirl -.

La showgirl ha dedicato anche un messaggio a mamma Melina, venuta a mancare nel 2011 dopo aver lottato per anni contro il tumore al seno. «Auguri mamma - ha scritto Elisabetta nelle sue Instagram stories -. Alla donna straordinaria che sei stata, così forte, buona, altruista, giocosa con tutti. Una donna unica che mi ha dato la possibilità di essere la donna che sono. Grazie mamma».

