Elisabetta Gregoraci torna a casa per il matrimonio della cugina. Ma il look non piace: «La faccia della sposa dice tutto»

Elisabetta Gregoraci ha trascorso gli ultimi giorni in Calabria, a Soverato, suo paese natale. La conduttrice è tornata dalla sua famiglia in occasione del matrimonio di una cugina e, così ha avuto modo di riabbracciare il suo papà Mario e anche suo nonno Vincenzo, al quale è molto affezionata. La didascalia che accompagna il nuovo post di Elisabetta recita: «Calabria mia, il “si torna sempre dove si è stati bene” per te è riduttivo. Le mie radici, la mia terra, la mia famiglia. Sei rifugio, amore, legami incondizionati: una storia scritta dentro di me». I fan, però, hanno notato il dettaglio che, secondo loro, avrebbe fatto storcere il naso anche alla sposa.

Elisabetta Gregoraci al matrimonio

Al matrimonio della cugina Maria Rosaria Francavilla Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito bianco con dei dettagli argento e ha specificato: «Total look Roberto Cavalli vintage e borsetta Hermes». Tuttavia, sono stati tantissimi i follower che hanno sottolineato il fatto che a un matrimonio è severamente sconsigliato indossare un abito bianco. Qualcuno ha scritto: «Ma in bianco a un matrimonio? La faccia della sposa dice tutto». Elisabetta ha pubblicato uno scatto anche con la cugina che sembra sorrida in modo forzato, in realtà Maria Rosaria ha poi postato una storia molto tenera con la conduttrice. Qualcun altro dice anche: «Non ci si dovrebbe vestire di bianco, di panna o avorio o qualsiasi altra sfumatura di bianco esistente, a un matrimonio, solo la sposa deve essere vestita di bianco, non te l'ha mai insegnato nessuno?».

Elisabetta e il nonno

Elisabetta Gregoraci ha anche riabbracciato suo nonno al quale ha dedicato dolci parole: «Io sono cresciuta con i miei nonni...

