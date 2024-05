Elisabetta Gregoraci, il ricordo della mamma: «È una perdita che non si supera mai, non sei più la stessa dopo una perdita così»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell'ultima puntata del podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante 2".

La conduttrice calabrese ha raccontato la sua vita da mamma ma anche quella da moglie, dato che la presentatrice sportiva sta per convolare a nozze con Loris Karius.

Tra i vari argomenti affrontati, Elisabetta ha parlato anche del dolore che le ha causato la perdita della sua adorata mamma Melina Francavilla, venuta a mancare nel 2011 a causa di una malattia come ha più volte raccontato anche quando era all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e l'amore per la mamma

Elisabetta Gregoraci e Diletta Leotta sono entrambe mamme e, quindi, capiscono bene cosa significhi amare un figlio ma anche dargli il giusto supporto, i consigli e tutto l'amore necessario.

Il "regalo" a Nathan Falco

Durante la sua intervista a "Mamma Dilettante 2", Elisabetta Gregoraci ha anche risposto per gioco ad alcune domande divertenti e una diceva "Nathan Falco riceve un pacco con 100 preservativi, come reagisci?". La conduttrice è scoppiata a ridere e ha detto: «Gli direi "Bravo amore, usali, mi raccomando non tenerli solo in borsa... non voglio diventare nonna troppo presto!».

