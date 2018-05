Elisabetta Gregoraci innamorata, vacanze romane col fidanzato Francesco Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci lavori in bikini per l'estate: "Giornata da Giardiniera!"

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA- Romantiche vacanze romane per. Messo fine al suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, la conduttrice di “Made in Sud” ha ritrovato l’amore a fianco dell’imprenditore parmense. I due si sono conosciuti per motivi di lavoro dato che lui è proprietario della “Pure Herbal", azienda di cui Elisabetta è testimonial dal 2015.Benchè nulla sia ufficiale e la conduttrice di “Made in Sud” non abbia mai dichiarato pubblicamente il loro amore, i due si sono concessi una vacanza nella Capitale, sorpresi dai paparazzi di “Oggi”.Segno che la relazione non è un fuoco di paglia...