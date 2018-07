Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altro che divieti dell'ex maritoha le idee molto chiare sul suo futuro: in ballo c'è la partecipazione come concorrente alla nuova edizione dele non solo.«Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive» ha dichiarato la showgirl in un'intervista che verrà pubblicata domani sul settimanale "Oggi". «Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è. Sto leggendo proprio ora due sceneggiature che mi hanno proposto per settembre-ottobre, sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto».