Elisabetta Gregoraci, vacanze con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco: la foto scatena i follower: ritorno di fiamma?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme in vacanza. L'imprenditore ha pubblicato una foto su Instagram insieme alla showgirl, dalla quale si è separato nel 2017, e il figlio Nathan Falco. Che sia l'annuncio social di un ritorno di fiamma tra i due?

L'estate, si sa, riaccende gli amori, anche i più sopiti e il gossip si rianima. Flavio Briatore posa sorridente insieme all'ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco. «Vacanze in famiglia» la didascalia allo scatto condiviso con i follower che subito hanno pensato a un possibile ritorno di fiamma per una delle coppie più paparazzate di sempre.

Abbronzati e felici, gli ex coniugi hanno più volte spiegato di aver mantenuto rapporti d’amicizia per non inficiare la serenità del figlio, ma la spiegazione, per quanto razionale ed invidiabile, non è bastata a soddisfare la curiosità crescente dei fan.

Tra i seguaci dei due vip inizia a serpeggiare sempre di più la certezza che, dietro la scelta di condividere quanto più tempo possibile per non far mancare nulla a Nathan Falco, in realtà si celi altro. Un sentimento, un amore mai del tutto tramontato e un legame mai dimenticato da entrambi.

Che l'ipotesi di una seconda proposta di nozze sia dietro l'angolo? Del resto è stata proprio Elisabetta a svelare, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, di aver ricevuto una proposta ufficiale dall'ex marito, Flavio Briatore. Durante il primo lockdown l'imprenditore avrebbe chiesto alla showgirl di riprovarci, di convolare per la seconda volta a nozze.

Elisabetta, poi, però non ha rivelato quale sia stata la sua risposta a tale proposta e, adesso la foto su Instagram in cui tutti appaiono sorridenti, potrebbe essere un indizio decisivo sul futuro della coppia. Dopo aver rifiutato la corte di vari pretendenti come Pierpaolo Pretelli e Stefano Coletti, Elisabetta Gregoraci è tornata ad occuparsi della famiglia... nel suo cuore oltre a Nathan Falco, c'è ancora spazio per Flavio?

