Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? L'amico: «Quarantena a Montecarlo, hanno ritrovato l'intesa»

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Quel che è certo è che i due stanno trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tetto a Montecarlo e insieme al figlio Nathan Falco. Gli ultimi scatti parlano di un'intimità e un'intesa ritrovata dopo la separazione nel 2017 e le reciproche accuse. Un amico della coppia ha svelato in un'intervista al settimanale DiPiù che la decisione è stata presa dalla showgirl. «È bello tornare a sorridere», avrebbe confidato Elisabetta.

Il riavvicinamento era iniziato anche prima del coronavirus. L'imprenditore aveva organizzato la festa per i 40 anni di Elisabetta, mentre lei aveva partecipato al party per il settantesimo compleanno di lui. «Negli ultimi tempi i due avrebbero ritrovato la sintonia dei giorni migliori, anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito», ha dichiarato la fonte.

La loro storia era nata nel 2006, coronata nel 2008 con il matrimonio ed era andato avanti per nove anni. In un'intervista di un po' di tempo fa a Mara Venier, la showgirl calabrese aveva dichiarato: «C'è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni molto importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c'è un po' di tutto, un po' di circo. Ora per noi il centro di tutto è il nostro bambino. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare. Forse sono stata una delle poche donne che gli hanno davvero voluto bene. Avendo un bambino, lui ci sarà sempre per me e io per lui. In questo momento piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito». Chissà se quello merita non sia proprio un ritorno di fiamma.



