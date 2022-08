Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per il figlio Nathan Falco: ecco quanto costa la retta dell'istituto

Elisabetta Gregoraci ha infiammato il gossip dell'estate, ma adesso è tempo di tornare alla routine di tutti i giorni. Dopo la separazione dall'ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabrese non ha più avuto un uomo importante al suo fianco. E per la prima volta, dopo 5 anni, si è tornati a parlare di una possibile nuova fiamma per la showgirl calabrese. Ma adesso è tempo di nuovi inizi e di tornare alla vita di tutti i giorni.

Primo giorno di scuola

È tempo di tornare agli affetti e a occuparsi di suo figlio, Nathan Falco. E per il primo giorno di scuola del figlio dell'ex Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci appare molto emozionata. Un giorno importante per l'amore della sua vita di 12 anni, che la mamma celebra con un post su Instagram. La showgirl 42enne accompagna il suo unico figlio all’istituto. Il 12enne torna in classe nella prestigiosa The International School of Monaco dov’è iscritto. Ma la retta per assicurarsi un’istruzione superlativa è davvero da capogiro.

La retta faraonica

La prestigiosa scuola è situata a Port Herchule a Monaco: sono presenti più di 700 studenti e l’età consentita va dai 3 anni fino ai 18. È una delle 5 migliori scuole private in tutta Europa e la retta annuale per garantire ai propri figli un'istruzione di primo livello è sicuramente tra le più alte. Per garantire un'istruzione adeguata, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non badano a spese: la cifra varia dai 10 ai 30mila euro all'anno.

Il post commovente

Per ogni mamma, il primo giorno di scuola dei figli è un'emozione indescrivibile. E per la Gregoraci il nuovo inizio del figlio merita un post commovente su Instagram. «È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale», scrive la 42enne, condividendo alcuni scatti che raccontano il forte legame col suo piccolo uomo. Poi, rivolgendosi al figlio, aggiunge: «Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno… imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa». Ma non si tratta dell'unica novità in famiglia.

Nuovo lavoro in vista?

Ma dopo aver accompagnato il figlio a scuola è tempo di dedicarsi anche ai propri impegni lavorativi. E poche ore dopo, Elisabetta Gregoraci pubblica una storia su Instagram in cui chiede aiuto ai suoi follower. Per lei non è solo il primo giorno di scuola del figlio, ma anche il giorno del primo appuntamento di lavoro dopo le vacanze. E ai suoi fan chiede: «Pensatemi... incrociate le dita con me».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 08:47

