Elisabetta Gregoraci

Venerdì 13 Settembre 2019, 16:37

die dell’ex marito, l’imprenditore, è ine nel mentre la mamma ha deciso, per darsi un po' di coraggio, di postare alcune immagini che la vedono felice assieme al piccolo.L’intervento non è grave ed Elisabetta ha voluto tranquillizzare i numerosi follower spiegando che riguarda solo la rimozione di alcuni ferri dal braccio, ma aspettare fuori dalla porta la fine dell’operazione non deve essere semplice: “Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio ) – ha spiegato la Gregoraci nella didascalia del post con le foto assieme a Nathan Falco . Qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto ❤️be strong my love💪🏻”Numerosi i commenti, anche di amici vip, di sostegno e alla fine Elisabetta ha fatto sapere che tutto è andato per il meglio: “Tutto andato bene – ha scritto nella sua bacheca - grazie a tutti ❤️”.