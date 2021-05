Elisabetta Gregoraci, il nuovo amore è ufficiale: selfie e cuori con Stefano Coletti

Qualche selfie insieme e un cuoricino. È così che la nuova coppia Elisabetta Gregoraci - Stefano Coletti esce allo scoperto. Negli ultimi mesi si era vociferato di un amore nato tra il pilota e la showgirl, ma sono con le foto pubblicate da Coletti nelle stories la relazione assume ufficialità.

Già ai tempi del Grande Fratello Vip il nome del biondo pilota era venuto fuori. A parlarne fu anche Arianna David, l'ex "naufraga" che a Pomeriggio 5 aveva detto: «Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo».

Il Pilota automobilistico ha però negato che la storia con Elisabetta vada avanti già dai tempi del reality show, in un post Instagram Coletti ha infatti scritto: «Ci tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi, quindi non è una bugiarda come state insinuando». Tuttavia ci sono forti dubbi sulla veridictà di questa affermazione, a smentire infatti Coletti ci sarebbe una prova inconfutabile. Il 1 ottobre la Gregoraci, concorrente al GfVip, aveva ricevuto una dedica trasportata da un aereo con su scritto "Sei l'epicentro del mio terremoto", la stessa identica frase di Mr. Rain, tatuata sull'avambraccio del Pilota.

