Elisabetta Gregoraci, «Il suo nuovo fidanzato è il mio ex Giulio Fratini»: la conferma di Roberta Morise

Roberta Morise dà la conferma di uno dei gossip che ha infiammato l'estate. La love story tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex Giulio Fratini è realtà. La conduttrice Rai che ha partecipato all'Isola dei Famosi 2022 con un commento su Instagram a un suo follower ha confermato la presunta storia d'amore tra l'ex di Flavio Briatore e l'imprenditore fiorentino.

«Sono felice per loro»

Nelle ultime settimane erano usciti dei rumors che accostavano Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La Gregoraci, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, è rimasta a lungo single, ma secondo il settimanale Chi nella calura di quest'estate infuocata ha trovato una nuova fiamma. E la conferma di una voce, mai commentata dai due diretti interessati, ma che nelle ultime ore è stata confermata da chi non ti aspetti. L'ex di Fratini, Roberta Morise, risponde alla curiosità di un suo follower su Instagram accendendo nuovamente il gossip e i rumors sulla nuova coppia. «Su Chi è uscito che il tuo ex è stato in un resort di lusso in Sicilia con Elisabetta Gregoraci. Non c'è paragone, tu sei bella giovane e una gran signora. Ci Perde lui», scrive il fan della Morise. E lei risponde: «Sono felice per loro». Il flirt tra i due, quindi, sembra essere più che vero.

Insieme in Puglia

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato la relazione in corso tra la conduttrice e l’imprenditore. I due sarebbero stati avvistati durante una breve vacanza in un lussuoso resort pugliese. Le foto postate da Elisabetta su Instagram hanno confermato che la donna fosse ospite dell’hotel in questione. Giulio Fratini, dal canto suo, sembra essere molto più riservato nel condividere la sua vita privata sui social. Ma l'occhio attento dei paparazzi li ha pizzicati insieme.

Le ex vip di Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci, se la relazione tra i due fosse confermata, non sarebbe l’unica donna dello spettacolo ad avere ceduto al fascino di Giulio Fratini. La prima donna nota insieme al quale l’imprenditore fu fotografato è stata Raffaella Fico, altra showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli. A distanza di qualche mese da quel momento, Fratini uscì allo scoperto al fianco di Roberta Morise che per qualche tempo è stata ufficialmente la sua compagna. Ma non finisce qui. A inizio estate, infatti, l'imprenditore fiorentino è stato accostato più di una volta alla showgirl Aida Yespica, ma la loro liason è durata poco. Adesso Fratini sembra trovare conforto tra le braccia di Elisabetta Gregoraci, stando a quello che ha rivelato Roberta.

