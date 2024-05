Elisabetta Gregoraci da Diletta Leotta: «Quella volta che Berlusconi mi rubò la scena»

Elisabetta Gregoraci è la terza ospite di Mamma Dilettante 3, il podcast e vodcast è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Durante la chiacchierata la showgirl ha raccontato qualche aneddoto divertente sul suo matrimonio con Flavio Briatore

«Il mio matrimonio è stato molto mediatico. Io sentivo il peso di questa cosa non puoi immaginare quanto, parliamo del 2008: ero circondata da 20/30 paparazzi sotto casa ogni giorno! All’epoca era il matrimonio dell’anno, Flavio era lo scapolo d’oro! Io mi sono presentata in chiesa in ritardo di 35/40 minuti».

Diletta Leotta: «Mi hanno detto 50! Mi hanno detto che hai fatto aspettare: Berlusconi, Lippi, Capello, Galliani, Alonso, Simona Ventura. C’erano due o tre ospiti! (sorride; ndr)». «Dopo l’entrata trionfale in chiesa del grande Silvio - scherza la Gregoraci - ho pensato “mi ruba la scena! devo aspettare un attimo". Io ero con Jean Alesi, un ex pilota di F1. All’epoca mi portava lui in chiesa, mi faceva fare i giri. Che ridere! Ho detto “Non posso entrare quando entra Silvio scusate, sono la sposa!”»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 19:20

