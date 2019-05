Elisabetta Gregoraci in crisi col fidanzato? Il mistero del post: «Schifo a livelli infiniti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra essere entrata inla relazione frae ilFrancesco Bettuzzi. Divorziata dal marito Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco, la showgirl ha recentemente ufficializzato la sua love story con l’imprenditore, cofondatore dell’azienda di cosmetici di cui lei è testimonial.Poco tempo fa sono uscite delle foto che li vedovano assieme alle Terme di Saturnia e, stando a quanto uscito sui social, gli scatti avrebbero provocato le ire dell’imprenditore. A svelare la presunta lite arriva “Chi” nella “Chicche di gossip”: “Lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi – spiega la rivista diretta da Alfonso Signorini - non si seguono più su Instagram; e lui ha pubblicato sul proprio profilo, dopo il servizio apparso su “Chi” la scorsa settimana, un messaggio inquietante che recita: “Buondì. Arriva un momento nella vita in cui prendi coscienza che lo schifo nel comportamento altrui può raggiungere livelli infiniti. In quel momento i tuoi nervi sono intrecciati in un groviglio da guerriglia, ma poi riflettendoci ti rendi conto che una vittoria in tasca ce l’hai già: non sei come loro!”.