Elisabetta Gregoraci, la mini bag non passa inosservata: il prezzo è per pochi

Per Elisabetta Gregoraci, le vacanze non sono ancora finite, infatti la showgirl ha trascorso alcuni giorni a Firenze, dove ha postato una serie di foto che la ritraevano nel centro della città toscana mentre sfoggiava un griffatissimo outfit, ma il dettaglio che ha colpito maggiormente il pubblico, soprattutto quello più modaiolo, è stata la sua borsetta.

La borsetta extra lusso di Elisabetta Gregoraci

Il look total denim Miu Miu completato da una canotta crop a costine, capo molto in voga nell'ultimo anno, un outfit che costa più di 500 euro e nella somma totale non è compresa la borsa... quella si che avrebbe fatto lievitare il costo dell' intero outfit in maniera esponenziale.

Si tratta infatti della Mini Kelly di Hermès, uno dei modelli, insieme alla Birkin, più iconici e ricercato del marchio francese.

La storia della Kelly: quanto costa?

Il nome della borsa trae ispirazione dall'attrice e principessa Grace Kelly di Monaco che la indossò in uno scatto che ne catturò l'iconicità rendendola immortale.

La scelta della Gregoraci è ricaduta sul modello mini della Kelly di due tonlità differenti, panna e caramello, una borsa dal valore di 40.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 19:48

