Elisabetta Gregoraci: «Berlusconi al mio matrimonio mi rubò la scena, per gli invitati 40 minuti di attesa». Il retroscena sulle nozze

di Dajana Mrruku

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast "Mamma Dilettante". Le due showgirl hanno parlato di temi che più le accomunano, dai figli al matrimonio. Diletta ha chiesto tanti consigli alla Gregoraci sulle sue prossime nozze, visto che il matrimonio di Eli con Flavio Briatore è stato uno dei più belli di sempre, un matrimonio da favola.

Tra le varie domande, anche quella sul massimo ritardo consentito alla sposa per arrivare in chiesa: «Il giorno del matrimonio, la sposa può arrivare in ritardo di un'ora?» . Elisabetta Gregoraci ne ha approfittato per raccontare un po' come è andata quella giornata.

Il matrimonio di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha raccontato un aneddoto del suo matrimonio e sul ritardo giusto in chiesa: «In ritardo più di un'ora no, dai. Il mio ritardo è stato di 40 minuti. Di più no perché rompi le scatole a tutti, la gente ti aspetta». Diletta Leotta ha risposto scherzosamente: «Mi hanno detto che hai fatto aspettare Silvio Berlusconi, Lippi, Capello, Galliani, Simona Ventura, Alonso..

Ma la Gregoraci aveva un buon motivo per non entrare subito e far attendere: «Ma perché aveva fatto l'entrata trionfale il grande Silvio e quindi mi sono detta "Mi ruba la scena, devo aspettare un attimo". Io mi sono fatta alcuni giri in macchina con un ex pilota di Formula1 e ho aspettato. Non potevo entrare quando entra Silvio, scusate ma sono la sposa. Mi sono presa 10 minuti, ma poi sono entrata». Tra gli ospiti del matrimonio anche i Duran Duran (che si esibirono per gli sposi) e tantissime altre celebrità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA