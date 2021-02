Elisabetta Gregoraci e Alessandro Benetton coppia inedita: pranzo sulle nevi a Cortina

Elisabetta Gregoraci incontra Alessandro Benetton e dopo aver pranzato insieme diventa “madrina per caso” (non ufficiale) della chiusura dei Campionati mondiali di sci di Cortina.

ELISABETTA GREGORACI E ALESSANDRO BENETTON A CORTINA

Elisabetta Gregoraci era in vacanza a Cortina e appena Alessandro Benetton l’ha saputo, come fa sapere il settimanale “Chi”, l'ha invitata alla chiusura dei campionati mondiali di sci. I due, amici di vecchia data, hanno pranzato assieme al numeroso staff alla Tofana Lounge. Alessandro Benetton ha poi fatto con Elisabetta Gregoraci un lungo tour delle strutture sportive interessate nella manifestazione, trasformandola così nella madrina non ufficiale della giornata di chiusura dell'evento.

Elisabetta Gregoraci è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, per sua volontà. Nella Casa ha avuto un’amicizia speciale col coinquilino Pierpaolo Pretelli, finalista del reality, che si è poi fidanzato con Giulia Salemi, da poco eliminata per volontà del televoto.

