Elisabetta Gregoraci, ritorno a casa con il jet privato: «Vedo la mia famiglia, sono felice»

Elisabetta Gregoraci ormai da diverso tempo vive a Montecarlo, dove abitano anche l'ex marito Flavio Briatore e il figlio in comune Nathan Falco. Oggi la showgilr si è messa in viaggio, scrivendo sui social: «Si parte, oggi vedo la mia famiglia, sono felice».

La showgirl prima di scattare una foto su quello che sembra essere un jet privato, ha mostrato i preparativi del viaggio. Le 'storie' su Instagram della mattina mostravano la Gregoraci seduta i macchina tra diversi scatoloni. Non è ancora chiaro dove la showgirl sia diretta, probabilmente a casa sua in Italia. Elisabetta Gregoraci è originaria di Soverato, in Calabria, che sia diretta proprio lì?

