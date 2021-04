Elisabetta Gregoraci e le 300 rose rosse, ecco chi sarebbe l’ammiratore segreto

di Danilo Barbagallo

Elisabetta Gregoraci qualche tempo fa ha informato i suoi follower di una inaspettata sorpresa da parte di un ammiratore segreto, 300 rose rosse fatte recapitare a casa sua. L’identità dell’anonimo pretendente di Elisabetta Gregoraci però sarebbe stata svelata e dietro all’inaspettato e romantico cadeau potrebbe esserci proprio un suo ex, Stefano Coletti.

Elisabetta Gregoraci, l'ammiratore segreto e le 300 rose rosse

Dal suo account Instagram Elisabetta Gregoraci circa una settimana fa ha “pubblicizzato” un regalo da parte di un ammiratore segreto. Per ringraziarlo l’ex gieffina in salsa vip ha indossato un intimo rosso, si è posizionata nella vasca assieme alle rose e ha postato dal suo account Instagram lo scatto, accompagnato dalla didascalia: “300 red roses ...thanks.. chiunque tu sia ...”. L’identità del misterioso ammiratore ha fatto molto discutere gli esperti di gossip e la rivista “Chi”, diretta da Alfonso Signorini, nelle “Chicche di gossip” fa il nome dell’ex fiamma di Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti: “Chi è – si legge sul settimanale - il misterioso ammiratore segreto che da tempo manda centinaia e centinaia di fiori a Elisabetta Gregoraci? In un primo momento si era pensato a Manuel, noto imprenditore playboy padovano; ma lui smentisce seccamente. Tutte le strade portano al suo ex: Stefano Coletti”.

