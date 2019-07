Elisabetta Canalis lascia la California, vacanze in Italia col marito e la figlia Skyler Eva

Martedì 23 Luglio 2019, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ogni anno con l’arrivo della bella stagionelascia temporaneamente la California, dove si era trasferita ai tempi della sua relazione con George Clooney, e torna inin Italia per godersi il mare della sua Sardegna e la sua famiglia.Elisabetta infatti è arrivata nel Belpaese accompagnata dal marito, il dottor Brian Perry, e la figlia Skyler Eva. Elisabetta, molto attiva sui social e fra le prime star a utilizzarla, ha postato diversi scatti che la vedono rilassata al mare, fra Sardegna (dopo l’autrice di alcune foto è la madre) e la Toscana.Ultimamente si è tornati a parlare della Canalis e della sua amicizia con Maddalena Corvaglia, collega ed ex velina, che sembra essersi incrinata. Le due avevano fatto degli investimenti in America nel fitness, ma sembra che siano fermi e anche sui social ormai si ignorano a vicenda…