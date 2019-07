Elisabetta Canalis rivela: «Il sesso? Che stanchezza...»

di Emiliana Costa

Venerdì 26 Luglio 2019, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex velina si è raccontata a 360 gradi in un'intervista al magazine Panorama Wellness. Tra le altre cose, Eli ha raccontato del rapporto con il marito Brian Perri, un famoso chirurgo americano.Ma andiamo con ordine.Elisabetta Canalis, il marito Brian e la figlioletta Skyler sono in vacanza in Italia. Dopo qualche giorno in Sardegna, terra natale dell'ex velina, sono volati in Toscana. Ecco le parole di Eli sul marito: «Viene da Pittsburgh, la città dell'acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c'è sempre. Ho scelto bene». E quando si parla di vita intima, aggiunge: «Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso»., Elisabetta Canalis conclude così: «i».