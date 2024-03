Scontri di Pisa, Elisabetta Canalis difende la polizia: «Rischiano la vita per noi, spesso ce lo dimentichiamo»

di Redazione web

Anche Elisabetta Canalis dice la sua sugli scontri di Pisa e le accuse alla polizia. Dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha chiesto di evitara «processi sommari» e la polemica per le parole della consigliera regionale toscana Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle («gli agenti hanno meritato gli sputi», ha detto, per poi scusarsi), la showgirl è entrata (a sorpresa) nel dibattito, schierandosi con le forze dell'ordine.

Le parole di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, che da anni vive negli Stati Uniti, ha risposto su Instagram sul tema: «Se non ci fosse la polizia non potremmo neanche più uscire di casa - detto - Ci sono uomini e donne che rischiano la vita per noi tutti i giorni con uno stipendio non certo proporzionato ai rischi che corrono. Ce lo dimentichiamo spesso...», le sue parole.



