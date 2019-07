L’addio fra Giulia Salemi e Francesco Monte, parla la mamma: «La verità verrà fuori, le auguro serenità»​

Lunedì 8 Luglio 2019, 20:33

In apparenza, il piano sembrava perfetto: utilizzare le foto di una vecchia campagna, ritoccandole in modo da essere irriconoscibili, e continuare a promuovere i prodotti senza dover pagare la testimonial. Peccato che la modella in questione,, si era accorta quasi subito di quell'incredibile furto di diritti di immagine a suo danno.L'ex velina mora di Striscia, ormai statunitense d'adozione, è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un'con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell'occasione,era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l'azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto.Lo stratagemma utilizzato dall'azienda era apparentemente perfetto: chiunque avrebbe potuto riconoscere, quindi era necessario rendere il fisico dell'ex velina piuttosto anonimo. Per farlo, iavevano deciso di, mettendo in bella vista solo il resto del corpo, e di rimuovere con Photoshop idella Canalis, anche quelli decisamente riconoscibili. L'ex velina, però, si era resa conto di tutto e aveva deciso di portare l'azienda in tribunale.Alla fine, il Tribunale di Milano ha dato ragione a: «È stata trattata alla stregua di un manichino». L'azienda incriminata è stata condannata a risarcire l'ex velina mora al pagamento di 130mila euro come danno patrimoniale per l'indebito sfruttamento delle foto e 30mila euro per manipolazione abusiva della sua immagine.