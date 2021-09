Elisabetta Canalis in crisi con il marito Brian Perri? Ecco cosa starebbe succedendo tra i due

Aria di crisi nel matrimonio di Elisabetta Canalis? Secondo un'indiscrezione di Oggi il matrimonio tra la showgirl e il chirurgo americano Brian Perri starebbe scricchiolando a causa della forte nostalgia che nutre l'ex velina verso l'Italia. Elisabetta, imprenditrice negli Usa, continua a lavorare per la tv in Italia e appena può non vede l'ora di tornare nel suo paese natale da familiari e cari amici.

Tra i due di fatto non ci sarebbero problemi concreti, solo Eli vorrebbe tornare in Italia: «C’è chi dice che l’Italia le manchi parecchio. Che il suo uomo sia il suo migliore amico, ma lei si senta un po’ sola», spiega il magazine. Presentatrice di Vite da Copertina, è tornata per un lungo periodo in Italia, e proprio questo le avrebbe fatto riflettare su quanto la sua vita in California non sia altrettanto felice.

Nonostante i numerosi scherzi e i video divertenti messi su Instagram quindi sembrerebbe che Elisabetta non sia felice come dimostra. Per ora si tratta solo di rumors e non c'è alcuna conferma delle voci.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 16:04

