Elisabetta Canalis compie 40 anni e festeggia con Tiziano Ferro: «Non è compleanno se non c'è lui»

Un traguardo speciale, da festeggiare con gli affetti speciali:compiee festeggia in un famoso ristorante italiano di Beverly Hills. Tra gli ospiti dell'ex velina mora c'era anche, un suo grande amico.Elisabetta ha dedicato al popolare cantante pontino un post sul proprio account Instagram: «Non è compleanno se non c'è Tiziano». Lui, molto amico da tempo della Canalis, non poteva certo mancare in questa grande occasione. Dopo la cena nel ristorante Via Alloro, a, i festeggiamenti di Elisabetta sono proseguiti all'insegna del, in compagnia delle amiche.Nellepubblicate dall'ex velina, infatti, lei e le sue amiche appaiono decisamente brille, mentre giocano con un bicchiere di vino ed unadi Frozen, probabilmente un giocattolo della piccola, la bimba avuta dal marito Brian Perri. In vino veritas, e dopo aver gustato anche del limoncello, nella 'storia' Elisabetta Canalis ha aggiunto anche una 'doverosa' riflessione: «Elsa è una p...a, finalmente posso dirlo!».