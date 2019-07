di Alessia Strinati

Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così. https://t.co/XxwP3Bb5Nq — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) 14 luglio 2019

Lunedì 15 Luglio 2019, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una. La cantante francesesi è lasciata andare a una scenata degna di un film con tanto di grida, lancio di oggetti e altro,La donna non è riuscita a trattenersi e il suo sfogo, che ha turbato tutta la sala è stato ripreso con un telefono e postato sui social dove è diventato ben presto virale.Proprio a questo punto la Tovati ha spiegato cosa fosse accaduto: «In realtà stavamo girando il mio nuovo video in questo ristoranti. Nella canzone 'The Machine', denuncio la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti». La cantante ha commentato dicendo che in questo periodo spesso ad artisti non più giovanissimi le case discografiche fanno notare che forse è arrivato il momento di finire la carriera: «Volevo che questa clip fosse violenta come questa realtà, per dare una scossa».Va detto che non tutti gli utenti sono stati convinti della risposta dell'artista, tanto che lo stesso Gabriele Muccino ha retwittati il video affermando ironicamente: «Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così».