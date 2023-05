Elisa Maino: «Se avessi mosso prima il telefono ora sarei su uno yacht». La risposta su TikTok scatena la polemica

di Redazione web

Elisa Maino è una delle tiktoker italiane più seguite sui social: il suo profilo conta più di cinque milioni di follower e su Instagram è seguita da tre milioni di persone. A volte, la content creator si trova al centro del gossip per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, ad esempio, la sua storia con il cantautore Bresh. Altre volte, però, come in questo caso, Elisa si ritrova nel bel mezzo delle polemiche per le sue dichiarazioni social. Ecco cos’ha fatto arrabbiare i suoi fan.

Bresh ed Elisa Maino stanno insieme? Baci appassionati a Portofino. E i fan sognano

<h2>Le dichiarazioni di Elisa Maino</h2>

Elisa Maino, da buona content creator è molto attiva sui propri profili social e proprio per questo, su Instagram, mette spesso a disposizione dei suoi follower il box delle domande. Alcune fan le hanno fatto i complimenti per non avere mai perso l’entusiasmo e avere sempre avuto una certa costanza nel pubblicare contenuti. A questo commento, Elisa ha risposto: «Se avessi mosso il telefono così a tredici anni ora sarei sullo yacht. Io non mi sono mai fatta scoraggiare dalle critiche e dagli insulti gratis che ho ricevuto, ho sempre inseguito il mio sogno e per questo ho anche ottenuto molta credibilità».

I commenti dei follower

La risposta di Elisa Maino non è proprio piaciuta alla maggior parte dei suoi follower che, infatti, le hanno scritto: «Prima di parlare dello yacht, vai a spaccarti la schiena in miniera o in cantiere e poi vediamo se abbassi le ali», «I social dovrebbero chiudere definitivamente e poi vedrai che invece della barca pensi ai 1200 euro al mese» oppure ancora «Il problema non sono questi tiktoker che si improvvisano bravi a fare qualcosa, ma le aziende che li promuovono».

