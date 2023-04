Bresh ed Elisa Maino stanno insieme? Baci appassionati a Portofino. E i fan (di entrambi) sognano

di Redazione Web

La primavera è la stagione degli amori. A confermarlo sono la tiktoker Elisa Maino e il rapper genovese Bresh. I due, infatti, sono stati paparazzati durante il loro viaggio a Portofino. Passeggiate mano nella mano e baci piccanti per la coppia di piccioncini, ma sui social mantengono ancora un basso profilo.

Elisa Maino e i pericoli del successo a 15 anni: «Mi hanno detto che avevo le caviglie gonfie e da lì ho smesso di mangiare»

‘Salotto Salemi’: la nuova stagione del talk di Giulia Salemi in chiaro in tv e online, gli ospiti

Le fotografie sui social

La tiktoker Elisa Maino e Bresh sono stati paparazzati da Whoopse durante un viaggio a Portofino. Entrambi vestiti di nero: lei jeans e canotta con i capelli raccolti in una coda alta, lui in t-shirt e sneakers, si sono lasciati trasportare da tenere effusioni. I due sembrerebbero essere davvero innamorati, come dimostrano gli sguardi, i sorrisi complici, i baci e le carezze.

Poi, Elisa Maino, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie durante la giornata a Portofino. La didascalia è quasi una dichiarazione: «Ho trovato il mio amore in Portofino».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA