Elisa Isoardi: «Con Salvini mi stavo annientando. La Verdini? Non sono gelosa, vorrei anche io un uomo al mio fianco»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna sulla sua relazione conIn un'intervista al settimanale Diva e Donna spiega i motivi che l'hanno portata a: «Mi stavonell'attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso», chiarisce.è in vacanza, sta recuperando le energie in attesa della prossima stagione deche la vedrà nuovamente protagonista. Ha più volte chiarito di volersi concentrare su di sé e per ora sembra non avere tempo per l'amore. «Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi», ammette poi che qualcuno l'ha rimproverata facendole notare che sarebbe potuta essere la compagna del futuro premier, ma lei chiarisce: «Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa».Sulla nuova compagna di Salvini,, parla in modo molto sereno dicendo die che spera che il suo ex non commetta gli stessi errori fatti con lei: «Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco».