«Andate a c***are»: Elisa D'Ospina e l'ex della Pettinelli sbottano in diretta social. Ecco cos'è successo

Stefano Macchi, ex storico di Anna Pettinelli, ha voltato pagina e si gode le vacanze ad Ibiza con il nuovo amore Elisa D'Ospina. La coppia, uscita da poco alla scoperto da poco, ha organizzato una live sociale e non sono mancati gli haters, ma la loro reazione è stata decisa.

Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi sono ufficialmente una coppia. Quest'ultimo è stato il compagno storico della conduttrice radiofonica ed ex insegnante di Amici Anna Pettinelli. Insieme avevano partecipato a Temptation Island Vip 2 ed è ormai un cult la frase della Pettinelli «Bella patata sono io» a causa delle le eccessive «cortesie» di lui nei confronti della sua “tentatrice”.

Ora Stefano fa coppia con la modella e conduttrice Elisa D’Ospina e entrambi hanno deciso di fare una live sui social per rispondere alle domande dei propri followe, ma qualcosa è andato storto, e per la prima volta giocano insieme sui social con la loro prima diretta live.

Come purtroppo accade i due sono stati "attaccati" da numerosi haters che scrivevano insulti del tipo «vergognatevi». La prima a rispondere è la D’Ospina ch ein modo diplomatico invita chi non ama questa coppia ad uscire dalla diretta e di togliere il ‘segui’ «Se non vi piace o rosicate andate via, non abbiamo bisogno di voi».

Più incisivo Macchi: «Andate a cag*re», accompagnando l’esternazione con una risata finale.

Entrambi si dicono consapevoli che gli haters in questo periodo saranno un po’ più ‘attivi’ del solito nei loro confronti… ma quando si ama, non c’è haters che vinca. Vince l’amore.

La reazione di Anna Pettinelli

Dopo 8 anni d'amore Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. La conduttrice è in vacanza in America e non ha commentato la nuova coppia però ha cambiato la biografia del suo profilo Instagram così «Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cogliona».

