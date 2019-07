Eliana Michelazzo: «Pamela Prati-gate, presto un libro e un film»

Pamela Prati ha cancellato il tatuaggio dedicato a Mark Caltagirone? La foto che solleva dubbi

Martedì 2 Luglio 2019, 14:33

Il caso del falso matrimonio trae il fantomaticosembra non avere fine. La polemica che ha impazzato negli ultimi mesi, infatti, sembra destinata a durare ancora per molto. Anche perché, l'ormai ex agente diaccusata di aver ideato la storia, ora sta cercando di volgere la situazione a proprio favore e ora annuncia: «Stiamo scrivendo unsul caso e c'è anche un progetto per un».Una cosa è certa: ilha portatoalla ribalta e oggi l'ex agente della showgirl è estremamente popolare, anche grazie alle tante ospitate nello studio di Live - Non è la D'Urso, in cui aveva confessato che la storia era falsa, ma anche di essere vittima e non mandante della truffa che ruotava intorno aè stata invitata, due giorni fa, a Miss Sorriso Lazio 2019, un evento legato a Miss Italia. Dal palco del concorso di bellezza, l'ex agente diha annunciato di essere impegnata nella stesura di un libro e di aver già avviato trattative per una eventuale trasposizione cinematografica. Nelle ultime settimane, quando ormai era stato appurato che Mark Caltagirone semplicemente non esiste,aveva spiegato più volte di aver creduto di essere stata sposata con un uomo da 10 anni, salvo poi scoprire che le foto del fantomatico Simone Coppi, in realtà, erano di un affascinante modello svizzero. Grazie alla trasmissione di Barbara D'Urso,ha anche avuto l'opportunità di conoscere (e apprezzare) Stephan Weiler, il modello ignaro per lungo tempo di essere stato vittima di un furto d'immagine. Purtroppo per lei, il bellissimo modello è già impegnato...