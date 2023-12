Elga Enardu parla della crisi con Diego: «Avevo scambiato la sua malattia psicologica per un capriccio, ma poi…»

di Cristina Siciliano

Dopo un periodo di crisi che li ha portati ad allontanarsi, Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne e Diego Daddi sono tornati insieme. A distanza di tempo, la coppia, nelle ultime ore, ha svelato il motivo che li aveva portati a separarsi per un periodo. Entrambi hanno raccontato del momento buio che hanno vissuto nei mesi scorsi e soprattutto, Elga ha spiegato il motivo per il quale non è stato semplice gestire la situazione «estremamente delicata».

Le parole di Elga Enardu

«Abbiamo sempre detto che non ci siamo mai persi di vista - ha spiegato Elga Enardu in un'intervista rilasciata ai microfoni di Casa Sdl -. Ora però sono consapevole del perché sono andata via, prima non lo sapevo.

L'ex tronista ha aggiunto: «Parlo di una malattia psicologica che aveva scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non dare nulla nella vita per presa di posizione. Il primo a non riconoscerlo è stato lui: siamo stati vittime di una situazione che non ci aspettavamo nella vita perché si pensa che quando hai tutto non può accadere nulla. Invece arriva e se non lo sai riconoscere, rischi anche di morire probabilmente. Quando io sono andata via mi sono "arrangiata" con le poche cose che avevo, poi sono ritornata un giorno a casa e ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene».

