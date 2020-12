Elettra Lamborghini e gli auguri di Natale in twerking: «Dopo questo 2020 ci vuole tanto culon»

Elettra Lamborghini e il twerking di Natale. Elettra Lamborghini, in vista delle festività natalizie, ha deciso di fare gli auguri ai suoi follower con un twerking, il tipo di ballo che l’ha resa famosa.

Dal suo account Instagram Elettra Lamborghini, influencer, cantante e giudice tv, ha postato un video che la vede ballare il twerk in vestitino sexy, col cappello di Babbo Natale e un tema musicale adatto al periodo, "Jingle bells": “Merry Twerking Christmas!! 🎅🎄😂 from me e il mio culon! – ha scritto nella didascalia della condivisione - Che dopo questo 2020 di culon ce ne vuole tanto😂😂😂 tagga chi ha bisogno di un po di 🍑😂😂 #fuckcovid19 #fuck2020 #merrychristmas #twerkingqueen “.

Il video ha quasi raggiunto le due milioni di visualizzazioni e ha ricevuto una valanga di complimenti anche da amici vip di Elettra (che ha ultimamente sposato il neo marito AfroJack), come la cantante Elisa che scrive: “Io vengo a prendere lezioni nel 2021”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 16:30

