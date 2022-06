Elettra Lamborghini, spennellata sul lato B: le foto hot su Instagram, ecco il motivo FOTO

Elettra Lamborghini e Rocco Hunt sono pronti per la loro hit dell'estate. Un'estate che avrà sicuramente il sapore di «Caramello». Questo il titolo scelto dalla coppia di cantanti insieme alla star spagnola Lola Indigo che esce proprio oggi, venerdì 17 giugno. E prima dell'uscita del singolo che promette di allietare l'estate degli italiani, è tempo degli ultimi sforzi per Elettra Lamborghini, alle prese con le registrazioni della videoclip del brano. E così ai suoi follower regala qualche perla del backstage in cui avviene anche una spennellata davvero hot.

Per delle riprese da urlo, i ritocchini sono essenziali. E così la regina del twerk italiana si sveglia alle 6 di mattina per iniziare i preparativi alla registrazione del video. Elettra Lamborghini appare su Instragram in una posizione molto hot con il truccatore intento a spennellare il suo sedere. «Una bella spennellata» commenta ironica la Lamborghini che vuole che la sua pelle appaia liscia e luminosa.

E così, dopo, ore di lavoro eccola pronta per esibirsi accanto a Rocco Hunt e Lola Indigo dove i tre vengono rappresentati come gelatai pronti a rinfrescare le calde giornate estive di tutti gli italiani.

«Caramello» si candida ad essere una delle hit più ascoltate in Italia e a sperarlo, sicuramente, ci sono anche Elettra Lamborghini e il suo truccatore dopo tutto il lavoro dedicato anche alle spennellate.

