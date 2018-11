Asia Argento esce allo soperto, baci e coccole con Fabrizio Corona. «Vorrei lavorare con Maria De Filippi»

Nuovo amore per: un fidanzamento reso ufficiale da un'uscita pubblica e da un post su. L'ereditiera e musicista, infatti, da qualche tempo frequenta un collega olandese, noto col nome d'arte di, col quale ha partecipato agli Europe Music Awards di Bilbao.«Auguro a tutti di trovare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno» - spiegasu- «Sei così speciale».Ma chi è il musicista capace di rubare il cuore della bella ereditiera? Si chiama, hama è universalmente conosciuto come. Appassionato alla musica sin da bambino, questo olandese studiava pianoforte già a cinque anni, ma ha raggiunto la consacrazione internazionale con la musica elettronica., infatti, può vantare collaborazioni con(nel brano Run the world girls),(nel brano Hey Mama) e(remix di Wrecking Ball). Con quest'ultima ha un profondo rapporto d'amicizia, mentre può vantare anche una breve relazione, risalente a sei anni fa, con un'altra ereditiera,. Per qualche tempo, invece,frequentato una modella, che gli aveva anche dato una figlia, di nome Vegas.