Elettra Lamborghini, lato B bruciacchiato in mostra su Instagram: cosa è successo?

Elettra Lamborghini non smette mai di far parlare di sé. La cantante ed erede dell'impero Lamborghini, nota a tutti come la regina del twerking, quest'estate sul suo profilo social ha sfoggiato outfit audaci e provocanti. E nelle ultime ore si è resa protagonista di un simpatico siparietto che, come al solito, ha scatenato l'ilarità dei follower. Cosa è successo?

Cosa è successo

L'interprete di Caramello, il tormentone estivo che la vede collaborare insieme a Rocco Hunt e Lola Indrigo, si trova adesso a Parigi insieme al marito Dj Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Durante il soggiorno in hotel, in uno dei più prestigiosi della capitale francese, la 28enne ha raccontato ai follower di aver appoggiato il lato B su una piastra per capelli accesa e quindi ad alta temperatura, e si è scottata. Elettra ha dunque abbassato i jeans e ha mostrati i segni della pisatra sul fondoschiena maculato dai tatuaggi leopardati.

Chirurgia estetica

Spesso, sotto i post di Elettra i fan scherzano e si chiedono se il suo sedere sia del tutto naturale. La cantante ha sempre smentito le chiacchiere sulla chirurgia estetica dichiarando che sia tutto frutto della natura e di tanto allenamento.

Il commento di Afrojack

Seduta sulla vasca da bagno, in perizoma, Elettra Lamborghini racconta così la disavventura. E dalle stories si sente Afrojack commentare: «Non pubblicare queste foto in cui si vede il sedere». Lei, per tutta risposta, ha scritto ironicamente su Instagram: «Sì sì, certo che non le pubblico...».

Elettra ha approfittato di questo ulteriore momento per strappare un sorriso ai fan e a chi non perde occasione di ricordarle quanto sia sexy.

