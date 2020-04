Elettra Lamborghini, la foto sexy e il ricordo dell'"amico" scomparso: «Darei l'anima per riaverti»

Elettra Lamborghini continua a mantenere un filo diretto con i suoi fan attraverso i social e oggi nelle stories su Instagram ha ringraziato chi le ha segnalato la presenza di alcune sue foto senza veli su Telegram e ha anche condiviso un momento nostalgico: ha ricordato il suo amico a quattro zampe, un cavallo scomparso diversi anni fa. La cantante è in isolamento a casa e come molti artisti ha dovuto rinunciare agli incontri negli store e ai concerti a causa del coronavirus.

Il tutto proprio mentre la sua popolarità era all'apice e aveva annunciato il suo matrimonio con il musicista Afrojack. La 25enne ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e la sua canzone è tra le più ascoltate. Molto amata sui social, è intervenuta sul caso di revenge porn esploso su Telegram chiarendo che gli scatti osè che sono circolati sui gruppi che incitavano al femminicidio e alla pedofilia sono stati ritoccati con Photoshop.



Le immagini non sarebbero autentiche, ma frutto di un fotomontaggio. La foto reale è in bikini ed è stata scattata a Ibiza l'estate scorsa. «Senza parole per il gruppo Telegram. Le mazzate nei cog***** a quelle persone schifose sarebbero carezze», il commento alla vicenda.



Tuttavia, oggi su Instagram si è soffermata soprattutto sul ricordo del suo cavallo. La Lamborghini era molto attaccata al suo animale e per questo ha voluto dedicargli un omaggio, pubblicando delle foto sul suo profilo Instagram.



«Tanti auguri amore mio, oggi sarebbero stati 21. Darei l'anima per riaverti indietro... Il più dolce e bello e intelligente, generoso cavallo che io abbia mai conosciuto o visto in circolazione. Fu amore a prima vista, non mi dimenticherò mai», ha scritto la cantante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 08:52

