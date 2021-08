Elettra Lamborghini incinta? Fan entusiasti dall'annuncio: «Ciao da noi 3». Ma non è quel che sembra

Elettra Lamborghini incinta? Un post ha sollevato qualche sospetto ed entusiasmato i fan. La cantante, nota per la sua ironia, e sposata da pochi mesi, ha pubblicato una foto in bikini giallo stuzzicando i followers con una didascalia ambigua: «Ciao da noi 3». Immediati i commenti di chi ha capito che fosse l'annuncio di una gravidanza. Il dubbio resta, ma c'è chi si convince che si tratta di uno scherzo.

Leggi anche > Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta

Elettra Lamborghini incinta? Il post ambiguo

«È ironica, parla dei suoi seni», chiarisce un follower. Elettra, infatti, è a Mikonos, indossa un costume giallo che fa fatica a contenere le sue forme esplosive ed è sola. In un primo momento tutti hanno creduto a un annuncio di gravidanza. Poi ci hanno pensato i fan a spiegare cosa voleva dire la cantante e a contare. «Quelli sono due meloni», scrivono. E ancora: «Se avesse voluto annunciare una gravidanza, vi pare che lo avrebbe fatto così?»

Elettra Lamborghini incinta? Il post ambiguo

Non è la prima volta che Lamborghini illude i followers, pronti a tenere d'occhio la sua pancia e i chili in più. Per ora Elettra e il marito Afrojack si godono la vita di coppia e le vacanze paradisiache.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA